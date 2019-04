Le parti Union pour la République UNIR à travers sa cellule de réflexion prépare ces militants à jouer leur partition pour la réussite du PND. Ce qui passe par la formation sur les grands axes du plan et son intérêt pour les populations. Ces militants sont venus des 5 régions du Togo pour s’en approprier.

Formuler dans une démarche inclusive et cohérente, le Plan National de Développement PND 2018-2022, a pour finalité d’offrir de meilleures conditions de vie et de travail aux populations. Et trois axes stratégiques sous-tendent ce PND notamment, mettre en place un hub logistique d’excellence et un centre d’affaire de premier ordre dans la sous-région, développer des pôles de transformations agricoles, manufacturiers et d’industries extractives, ainsi que consolider le développement social et renforcer les mécanismes d’inclusion. Ces axes ont été exposés et expliqués aux militants du parti, regroupés dans les panélistes de la cellule de réflexion UNIR. A travers cette session de formation, ses militants seront mieux outillés sur le programme, les opportunités qu’il offre, et le rôle qu’ils doivent jouer dans sa réalisation.

En plus des explications sur ce plan quinquennal, ils seront formés sur l’art oratoire pour leur permettre de relayer plus facilement et aisément les connaissances acquises dans leurs localités respectives.

Luc ASSIH

Mise en ligne Ulrich AMEGA