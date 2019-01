Journalistes réalisateurs et techniciens des radios chrétiennes d’Afrique francophone renforcent leur capacité. Une formation initiée par la radio Réveil Suisse qui fête ses 70 ans d’existence à leur intention pour promouvoir un niveau d’excellence en radio diffusion afin de mieux communiquer la bonne nouvelle. Les participants disposent de 5 jours pour débattre des thématiques liées à la déontologie des radios chrétiennes avec pour objectif, une bonne diffusion de la bonne nouvelle de Dieu.

Quelle est la place des radios chrétiennes à l’heure des TIC et que faire pour accroitre l’audience dans leur mission de propagation de la bonne nouvelle. Journalistes, techniciens et personnel administratif des radios chrétiennes d’Afrique francophone se forment à Lomé sur les pratiques et l’éthique du journalisme.

Le directeur de cabinet du ministère de la communication, de la culture et de la formation civique a au nom de son ministre de tutel remercié les organisateurs pour cette initiative louable. Au regard des thématiques inscrites au programme de cette formation, il a invité les participants à tirer meilleur profit pour accroitre leur compétence dans l’exercice de leur mission.

Arnauld KILIOU

Elie AGBA-GNADAO