Acteurs locaux, chefferie traditionnelle, communauté à la base, représentant des organisations de la société civile de la commune de Hédranawé, tous étaient présent pour s’approprier les notions de la décentralisation et des collectivités locales. Une initiative à mettre à l’actif de la préfecture du Golfe qui entend enseigner l’importance, les avantages et les contraintes liées à ce processus avant les élections locales.

Bientôt l’Etat va transférer certaines compétences aux élus locaux pour concevoir, programmer et exécuter des actions dans l’intérêt des populations à la base. Cette nouvelle approche de gouvernance locale qu’est la décentralisation, beaucoup en parle mais peu connaissent le contexte et les enjeux. Dans la commune du golfe 2, les formateurs endogènes les cadre juridique et institutionnels de la décentralisation aux populations.

Il s’agit de susciter l’adhésion, l’implication et la participation des acteurs locaux aux processus de décentralisation et du renforcer son appropriation par les différents catégories d’acteurs. Le préfet du golfe à rappeler aux participants l’importance que revêt la démocratie à la base et l’avantage en matière de bonne gouvernance et de développement local. Il a également insisté sur l’implication des jeunes et le choix des élus locaux.

Dodo WARE

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO