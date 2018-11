Les techniques pour gérer et réussir les activités génératrice de revenus ; les opératrices économiques des régions maritimes, des plateaux et centrale échangent sur la question avec les experts. Il s’agit de favoriser ainsi l’autonomisation de ces femmes et les rendre plus responsables face aux dépenses des ménages auxquelles elles sont confrontées dans les pays en développement. Une initiative du ministère du commerce à travers le projet de durabilité et de renforcement de capacités commerciales d’anacardes et de karité.

La démarche s’inscrit dans la dynamique de la mise en œuvre de cadre intégré renforcé qui est un programme de développement du commerce des pays les moins avancés. L’objectif est d’améliorer leur capacité à formuler, à négocier et à mettre en œuvre les politiques commerciales de façon que ces pays puissent s’intégrer pleinement dans le système commercial multilatéral et saisir les possibilités du marché international.

