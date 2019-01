En prélude à un exercice de simulation qui aura lieu en mars prochain sur la gestion des catastrophes, l’agence nationale de la protection civile ANPC-Togo avec l’appui technique et financier des Etats-Unis, organise une formation à l’endroit des intervenants. Pendant 4 jours, les participants seront outillés sur comment intervenir en cas de catastrophes et la gestion du nouveau centre des opérations d’urgence nouvellement mise en place au sein de l’agence à cet effet.

La gestion des catastrophes et situations d’urgences nécessitent non seulement des moyens adéquats mais aussi et surtout un savoir faire des acteurs pour sauver des vies et biens. Pour relever ses défis aux Togo et amener l’agence nationale de la protection civile à répondre efficacement aux différentes catastrophes surtout par la prévention, un centre d’urgence est créé au sein de l’agence. Et c’est en prélude au démarrage effectif des opérations dans le dit centre qu’une série de formation qu’une série de formation est organisé à l’intention de tous les acteurs.

Au cours de cette première séance de formation, les acteurs togolais vont bénéficier de l’expertise des Etats Unis grâce aux bonnes relations de coopération qui existent entre les deux pays.

Ferdinand DJASSOA

Elie AGBA-GNADAO