FORMATION SUR LA MISE A NIVEAU/ GROUPE DES INDUSTRIES

Le secteur industriel Togolais pourra désormais être plus compétitif. Pour ce faire, des experts du secteur se sont réunis ce mercredi 04 octobre 2020 à Lomé pour recevoir les outils nécessaires à la mise à niveau groupé des entreprises. Le but est d’aider les pme pmi à faire face à la mondialisation. La rencontre est organisée par le Bureau de Restauration et de Mise à Niveau BRMN en collaboration avec la commission de l’UEMOA.

Le secteur industriel contribue faiblement à la formation du PIB dans la sous-région Ouest africaine. Conscient de cela, l’UEMOA a adopté en 2006 une politique industrielle commune pour permettre à ses pays membres d’être plus performants pour mieux faire face aux défis de la mondialisation. Un programme de restructuration et de mise à niveau global a été élaboré et mise en œuvre dans les 8 pays. Aujourd’hui l’on veut tendre vers une mise à niveau groupé tout en tenant compte des réalités des tissus économiques de la région. Des experts et consultants reçoivent outils et méthodologies sur la mise à niveau groupé.

La mise à niveau groupé a déjà été expérimentée au Sénégal et au Bénin et les résultats se sont révélés satisfaisants. L’appropriation de ce concept par le Togo pourra justement faciliter la réalisation de l’axe 2 du plan national de développement PND2018 2022.

La mise à niveau groupé permettra au secteur de l’industrie togolais de mieux faire face à l’ouverture des marchés internationaux surtout la ZLCAF zone de libre échange continentale africaine.

