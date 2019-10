L’organisation mondiale de la santé veut aider les ménages à se protéger contre le risque de financement de leur santé. La problématique du financement de la santé qui peut être gérée par la couverture santé universelle pour tous. 5 pays de la sous-région dont le Togo se forment justement à Lomé sur l’analyse de la protection contre le risque de financement de la santé. Les experts en santé de ces pays vont identifier las indicateurs des dépenses en santé qui serviront d’outils pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle.

Les dépenses en santé appauvrissent énormément les ménages et les rendent vulnérables .En effet 12% de la population dépense 10% de leur budget pour les soins en santé. A Lomé, les experts en santé du Bénin, du Cameroun, de la Guinée, du Mali et du Togo vont travailler à la manière d’identifier les personnes à risques et les protéger. Une initiative de l’organisation mondiale de la santé.

Il y’a donc nécessité de protéger les personnes vulnérables contre les dépenses catastrophiques dû aux soins de santé et cela passe par la couverture santé universelle.

La perspective est de mettre en place dans, les pays des systèmes de santé efficaces et solides pour tous et ne laisser personne pour compte. C’est l’objectif de la couverture santé universelle qui veut faire bénéficier des soins à 2 milliards de personnes d’ici à 2030.

