Une mission d’évaluation et d’appui-conseil en assurance qualité dans l’enseignement supérieur séjourne depuis ce 05 décembre au Togo. Elle vient accompagner notre pays dans le processus de mise en place d’un système national d’assurance qualité et d’accréditation. La mission a eu une séance de travail avec les parties prenantes, responsables d’établissements d’enseignement supérieur et instituts de recherche.

C’est une mission hautement technique dont l’objectif est d’accompagner le Togo dans la mise en place d’un système d’assurance qualité performant dans l’enseignement supérieur. Le Togo s’est engagé dans le processus depuis le 21 novembre 2017.

La démarche s’inscrit dans le projet d’harmonisation de l’assurance qualité et de l’accréditation de l’enseignement supérieur africain.Pour les plus hautes autorités togolaises, il s’agit d’assurer la mobilité et l’employabilité des étudiants ainsi que la portabilité des diplômes nationaux pour consolider le système LMD.

Reportage : Tchaazing’nam BAGA

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO