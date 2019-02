La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, c’est aujourd’hui un défi pour tous les Etas. Au Togo, le groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent GIABA a initié une série de formations à l’intention des acteurs chargés des enquêtes et des poursuites judiciaires pour venir à bout de ce phénomène.

Police judiciaire, agent de douane gendarme ou encore magistrat, ses agents chargé des enquêtes et des poursuites judiciaires se forment pour maîtriser davantage les capacités techniques et managériales pour mener à bien la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Initié par le centre de formation des professions de justice, cette formation est la dernière du genre dans le cadre des mémorandums d’entente signé avec le groupe inter gouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent GIABA porteur du projet.

Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constituent une menace grave au développement économique et social. A l’issu de la rencontre, le centre de formation des professions de justice entend beaucoup de ces acteurs. La formation est organisée en collaboration avec la cellule nationale de traitement des informations financières CNTIF.

Ekoué SALLAH

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO