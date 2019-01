Dans le but de renforcer les capacités des experts nationaux sur le montage des projets pour l’accès aux fonds climat, et le fonds d’adaptation, la CEDEAO organise une formation à l’endroit des experts nationaux ce 15 janvier à Lomé. L’objectif est de pouvoir mettre sur pieds des projets éligibles et l’adapter aux nouvelles exigences.

Depuis 2015, la CEDEAO a initié plusieurs programmes sur les procédures d’accès au fonds vert climat et le fonds d’adaptation. Ses fonds n’étant plus suffisant, il devient impérieux d’explorer de nouvelles approches pour appuyer les pays dans la recherche de solutions durables face au changement climatique. La formation des experts nationaux sur la formulation des projets climats. Des projets répondant aux critères du fonds vert et du fonds d’adaptation mais surtout des projets axés sur la faible émission de gaz à effet de serre.

Le Togo n’est pas épargné par les conséquences des changements climatiques. Conscient de la situation, le pays s’emploie à avoir accès à des fonds mais certains projets restent à soumettre. Cette formation est donc la bienvenue pour renforcer les capacités des experts du Togo sur la formulation des projets bancables.

Ramdan BASSINA

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO