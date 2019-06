Ouverture ce 16 juin à Lomé d’une rencontre organisée par l’association africaine de l’Eau et la Société Togolais des eaux TDE pour outiller les opérateurs du secteur sur l’élaboration d’un manuel de gestion technique des laboratoires. Le but est de garantir une meilleure santé aux populations en accordant un traitement minutieux à cette denrée indispensable pour la vie.

L’association Africaine de l’eau multiplie ses efforts d’amélioration des performances de ces membres à travers son programme de renforcement des capacités Africap. Il donc essentiellement question au cours de cette rencontre d’outiller les opérateurs africain de l’eau en suivi et contrôle de la qualité de l’eau afin de leur permettre d’élaborer un manuel de gestion technique de laboratoire.

Cette rencontre organisée par la TDE en collaboration avec l’association africaine de l’eau a regroupé des participants venus du Bénin, du Niger, de la Guinée, du Cameroun, du Mali et du Togo. L’initiative vient appuyer les efforts du gouvernement en matière d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement. Cette session à reçu l’appui financier de l’agence des Etats Unis pour le Développement International USAID. Elle a souhaité que tous les ministres en charge de l’eau en Afrique prennent part au prochain congrès de l’association africaine de l’eau à Kampala en Ouganda en 2020. Ceci en vue de faire des plaidoyers devant aboutir à une politique continentale unique et harmoniser du secteur de l’eau.

Gérard LAGOUDOU

Elie AGBA-GNADAO