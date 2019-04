Une formation sur le projet de protection des enfants migrants le log du corridor Abidjan-Lagos CORAL a eu lieu ce 13 mars à Lomé. L’objectif est de former des grandes frontières et acteurs communautaires venus du Togo et du Ghana pour améliorer la protection des enfants le long du corridor Abidjan-Lagos afin de réduire leur vulnérabilité.

Le corridor Abidjan-Lagos connait aujourd’hui un flux migratoire sans précédent. Un phénomène plus engendré par les jeunes à la quête de leur mieux être. Pour l’ONG terre des hommes il faut agir afin de trouver des approches de solutions pour protéger et orienter ces migrants d’où le projet de protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos initié par terre des hommes et ses partenaires.

Pour le représentant du ministre de la protection civile, la formation des 27 gardes-frontière et acteurs communautaires devra améliorer et renforcer leur connaissance afin de mieux protéger les enfants migrants.

Patrice BOCCO

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO