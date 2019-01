Le ministère du commerce et de la promotion du secteur privé a initié à Atakpamé, une rencontre dans le contexte du projet appuis à la compétitivité des services logistiques pour le commerce. C’est une rencontre pour outiller les acteurs sur les techniques d’élaboration du projet liés à la mise en œuvre des mesures de la catégorie C de l’accord sur la facilitation des échanges. Un mécanisme devant permettre au Togo une mise en œuvre efficace de l’accord sur la facilitation des échanges.

L’accord sur la facilitation des échanges entrepris par les pays membre de l’OMC dont le Togo a été conclu en 2013 et mise en vigueur le 22 février 2017. Cet accord est un engagement qui appel les pays membre de l’organisation mondiale de commerce à œuvrer pour la simplification, la modernisation et l’harmonisation des systèmes commerciaux favorisant ainsi la liberté de transit, l’accroissement des flux de commerce destinés à lever les barrières pour faciliter davantage les échanges. Pour la mise en œuvre effective des mesures issues de cet accord, le Togo doit se conformer à certaines dispositions notamment l’élaboration des projets liés à la facilitation des échanges.

C’est dans cette dynamique que ce tient cette rencontre d’échange dans la perceptive d’orienter les acteurs sur les stratégies et les techniques d’élaboration non seulement pour permettre au Togo d’être en phase avec cette nouvelle donne mais aussi de bénéficier de l’assistance technique et financière. Cet accord prévoit aussi les mesures devant permettre une coopération effective entre les pays en ce qui concerne le respect des procédures douanières. A cela s’ajoute la facilitation des échanges pour les opérateurs économiques ainsi que la gestion des risques pour améliorer davantage les relations commerciales.

Sylvestre ABOUDOU

Elie AGBA-GNADAO