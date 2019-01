Les organisations de la société civile qui œuvrent pour la promotion et la protection des droits des enfants au Togo se sont retrouvées à Lomé en vue de définir des actions visant à renforcer l’espace d’exercice de la défense des droits de l’homme et surtout ceux des enfants en particulier. Cette rencontre qui a été initiée par le forum des organisations de défense des droits de l’enfant au Togo (FODETT) en collaboration avec plan-Togo va permettre aux différents acteurs de mener de meilleures actions en matière de la promotion et de la protection des droits des enfants au Togo.

Les enfants, acteurs de développement de la société de demain nécessitent d’être protégés à tous les niveaux et par tous les moyens en matière des droits des enfants. Pour répondre aux exigences qui s’imposent dans le domaine de la promotion et de la protection des droits des enfants, les organisations de la société civile continuent de s’atteler à travers de nouvelles actions en vue de mieux atteindre les objectifs en matière de la promotion et de la protection des droits des enfants au Togo.

Il convient donc de mener et d’élaborer de nouvelles stratégies pouvant permettre à la coalition de défenseur des droits de l’homme pour une meilleure intégration des questions de défense des droits de l’enfant dans le pays.

Firmin ADJINARE

Mise en ligne : Elie AGBA-GNADAO