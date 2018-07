Les risques dans l’exercice d’une fonction sont multiples et ont des effets négatifs sur la santé du corps et de la psychologie du travailleur. Le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche en fait une préoccupation. Il a organisé ce 19 juillet à Lomé une rencontre avec ses agents. Une rencontre qui porte sur la gestion des risques de travail, afin de les outiller à connaitre ses risques, à leur prévention et comment s’y prendre face à un cas.

Elie AGBA GNADAO