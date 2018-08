Les acteurs du secteur des industries extractives ont tenu ce 20 aout à Lomé leur deuxième rencontre d’évaluation du projet de développement et de gouvernance minier. L’élévation environnementale et sociale stratégique du secteur minier est conduite suivant l’approche participative. Cette deuxième rencontre de concertation publique porte sur le cadre politique juridique et institutionnel lié à la protection sociale des populations riveraines du secteur minier au Togo.

Évalué de façon participative la gestion environnementale et sociale du secteur minier est l’objectif de cette rencontre entre les représentants de l’administration publique, les universitaires, les acteurs de la société civile, les exploitants et les communautés des zones minières. Il est question d’identifier et analyser les enjeux de ce secteur afin de promouvoir les meilleures pratiques pour réduire les impacts sur l’environnement et les populations riveraine. De ses états de lieux découlerons des recommandations pour améliorer le cadre politique, juridique et institutionnelle de la gestion environnementale et sociale du secteur minier au Togo.

Elie AGBA GNADAO