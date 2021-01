INAUGURATION BÂTIMENT ANNEXE DU CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT

Le conseil national du patronat a le bâtiment annexe de son futur siège. Un cadre de travail sécurisé pour ses membres et pour les investisseurs. Les bureaux annexes du futur siège du CNP-Togo sont construits en 5 mois et logent dans la cité OUA. C’est le premier ministre Victoire TOMEGAH-DOGBE qui a procédé à l’inauguration de l’infrastructure.

Après 57 ans d’errance le conseil national du patronat dispose de son domaine. Mais en entendant d’y ériger le siège l’organisation patronale à son bâtiment annexe. Aux côté des investisseurs, la cheffe du gouvernement Victoire TOMEGAH-DOGBE vient ouvrir les portes de cette infrastructure démontrant à suffisance l’engagement du gouvernement et sa volonté de faire du secteur privé togolais, un acteur clé du développement économique du pays. L’édifice a été bâti en 5 mois et a coûté 154 million de FCFA. Très bientôt l’immeuble principale qui servira non seulement du siège au patronat du Togo mais aussi de domiciliation pour la fédération des organisations patronales de l’Afrique de l’ouest FOPAO sera érigée.

Le patronat est une institution régalienne des employeurs du Togo et la protection de leurs intérêts économiques. Le nouveau bâtiment annexe est un cadre sécurisé de travail à tous les membres du patronat, aux investisseurs et aux usagers qui est donc bâti malgré la conjoncture liée au covid19. Le gouvernement réaffirme le rôle noble que joue le secteur privé dans le développement du pays. Il lui promet son accompagnement dans la promotion du partenariat public-privé pour la réalisation des objectifs du plan national de développement et l’aboutissement de la feuille de route gouvernementale 2020-2021.

Le bâtiment annexe du futur siège du patronat est logé dans la cité OUA, boulevard Gnassingbé Eyadema à côté de la SGI Togo, Société de Gestion et d’Intermédiation du Togo.

Elie AGBA-GNADAO