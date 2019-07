Le président de la république Faure Essozimna GNASSINGBE a procédé ce lundi à lancement officiel des activités du centre de contact MAJOREL. Il s’agit d’un site dédié au E-commerce qui s’implante au Togo plus précisément à Adéwi à Lomé. L’inauguration de ce site répond à l’axe 1 du PND qui vise à faire du Togo un centre d’affaire de premier ordre dans la sous-région.

Le chef de l’état Faure Essozimna GNASSINGBE confirme une fois encore la bonne marche du Plan National de Développement 2018-2022. Les différents projets contenus dans cet ambitieux outil de développement du Togo se concrétisent de jour en jour. Ici c’est l’axe 1 qui est à l’honneur, et la vision du chef de l’état de faire du Togo un centre d’affaire de premier ordre se matérialise ainsi. De nombreux emplois créent pour ces jeunes togolaises et togolais visiblement ravis que leur président soit à leurs côtés à un moment aussi important de leur vie qui marque le début de leur carrière professionnel. Une carrière de téléopérateur ou téléconseiller qu’ils vont mener dans ce centre dans la réalisation et le couronnement d’une convergence de vue entre le gouvernement togolais et le groupe MAJOREL.

Le site de Lomé est baptisé le mont AGOU, en référence au mont AGOU, le plus haut sommet du Togo. Le groupe MAJOREL, c’est l’incarnation des valeurs d’excellence qu’il prône et qui ont fait ses succès dans le monde. 150 jeunes sont déjà employés dans le centre d’appel AGOU. A terme, ce sont 500 jeunes togolais qui sont appelés à offrir des services de télévente, d’assistance technique et commerciale par appel ou courriel. Une bonne expression en langue française, une bonne allocution et une aisance dans l’interaction commerciale sont les compétences recherchées. Le Togo est le 4e pays en Afrique qui accueille le groupe MAJORE.

C’est le couronnement d’un travail de fourmi abattu par la cellule de promotion des investissements créent par les plus hautes autorités pour la destination Togo plus attractive. Celle-ci offre dans une approche participative un accompagnement spécialisé à toutes les entreprises qui veulent s’implanter au Togo.

Ulrich AMEGA