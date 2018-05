Le chef de l’Etat a procédé ce 25 avril à l’inauguration d’un centre d’enfouissement technique de déchet dans la localité d’Aképé. La gestion des déchets devient de plus en plus compliqué pour les populations et les services de la voirie ; une difficulté liée à la croissante production de déchets, la prolifération des dépotoirs sauvages et le manque de structures techniques de traitement.

Les représentants des populations bénéficiaires et des partenaires financiers ont relevé d’une part l’intérêt de l’initiative comme une solution au chômage et que d’autre part, ce projet dont la construction a démarré il y a 14 mois, est non seulement une priorité mais également une emblématique.

Financé à 13 milliards de F CFA, le centre d’enfouissement d’Aképé couvre une ère de 80 hectares avec une voie d’accès de 3 km aménagé. Il est dimensionné pour accueillir les déchets du grand Lomé sur une période d’au moins 5 ans.

Elie AGBA GNADAO