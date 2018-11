Des villas hautes standing construites à Baguida pour offrir au personnel de la banque ouest africaine de développement un meilleur cadre de vie. La cité BOAD vient d’être inaugurée ce 13 novembre en prélude à la célébration du 45è anniversaire de cette institution.

En plein cœur du canton de Baguida est dressé ce joyau architectural qui fait la fierté du personnel de la banque ouest africaine de développement et des populations environnantes. Des villas haut standing connectées au très haut débit internet par fibre optique. Ce complexe résidentiel de luxe est doté de villas de commerce, d’espaces verts destiné au personnel de l’institution pour lui offrir un cadre de vie descente. Sur ce site sont également prévus des espaces loisirs, de jeux pour enfants sur 8 mille m2 mise à la disposition de la banque par l’Etat togolais. La cité BOAD a donc une vocation sociale et vise à permettre à chaque agent de la BOAD d’accéder facilement à la propriété.

L’institution régionale marque ainsi le début des activités inscrites au programme de ses 45 ans d’existence. Et déjà la concrétisation de ce projet s’inscrit dans la dynamique d’accompagner la politique nationale de l’habitat et du développement urbain. Pour l’institution il s’agit d’ouvrer pour une réelle intégration socio-économique à travers le financement des projets et la pérennité des ouvrages de la cité BOAD reste un défi à relever.

L’amélioration du cadre de vie des populations ; le gouvernement s’y investit ces dernières années et ce projet cité BOAD vient renforcer les actions déjà entreprises dans cette perspectives. Les bénéficiaires des logements ont été appelés à mieux collaborer avec les populations riverains en cultivant le vivre ensemble.

rédaction tvt