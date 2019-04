Le président de la république Faure Essozimna GNASSINGBE a procédé ce mercredi à l’inauguration du centre administratif des services. C’était lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée sur le site, dans le quartier Atchantè à Lomé. Le nouveau centre administratif est situé entre le palais de la nouvelle présidence et le carrefour GTA. Il va abriter les bureaux de trois ministères.

C’est un environnement de travail moderne et décent que le président de la république Faure Essozimna GNASSINGBE met à la disposition du ministère des enseignements primaires et secondaires, de celui de la santé et de l’hygiène public, puis de celui de l’agriculture, de la production animale et halieutique. Le joyau de trois étages est composé de 390 bureaux capables de contenir environs 1200 personnes, des salles de conférence et de réunion entièrement équipées pour améliorer les conditions de travail des agents de ses trois départements ministériels, et donc accroître leur rendement.

Outre ces bénéficiaires directs, la construction de cet immeuble vise non seulement à faciliter et à accélérer l’offre de services publics aux populations togolaises, mais également à contribuer à la beauté du paysage urbain de la ville de Lomé, en pleine transformation, et qui se positionne comme un centre d’affaire de référence dans la sous-région ouest africaine. Les travaux de réalisation de l’ouvrage ont durée 29 mois contre 36 initialement prévus. Un délai record à mettre à l’actif de Shanghai Construction Groupe, une entreprise chinoise. Coût des travaux, 18.242.000.000 de francs CFA, entièrement financé par le gouvernement chinois, sous forme de dons. Le gouvernement togolais a mis également la main à la poche à hauteur de 200.000.000 de francs CFA, à travers les services concédés, eau, énergie, télécommunication et sécurité.

Il s’agit pour les plus hautes autorités de traduire dans les faits, la vision du chef de l’état, d’un Togo fort, uni et prospère à travers la mise en œuvre du Plan National de Développement PND. Une cérémonie de décoration a également marquée Evènement. Une cinquantaine de personnalités militaires et civiles ont été élevées au rang d’officiers et chevaliers de l’ordre du MONO et de l’ordre national de mérite.

Tchazing’nam BAGAH

Mise en ligne Ulrich AMEGA