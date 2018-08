Chaque 12 Aout est célébré la journée internationale de la jeunesse. Cette année au Togo, c’est autour de l’inauguration de la salle de conférence de la maison des jeunes d’Avédji et d’une conférence débat axée sur le thème « espaces sécurisés pour les jeunes » que le ministère du développement à la base de l’artisanat, de la jeunesse et de l’emploi des jeunes en collaboration avec UNFPA le PNUD et les jeunes se sont donné rendez-vous. Opportunité pour le représentant du système des nations unies d’offrir une enveloppe de 50 millions de FCFA aux jeunes togolais porteurs de projet pouvant favoriser l’atteinte des ODD.

Des espaces sécurisés, en voici un exemple réussi. Il est rénové pour s’adapter aux besoins des jeunes de ce quartier. Élargi à une salle de conférence, le cadre est inauguré avec sa toute première activité. A chaque jeune il lui a été demandé d’œuvrer pour la pérennisation et une meilleure exploitation de ces espaces.

Elie AGBA GNADAO