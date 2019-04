Le président de la république Faure GNASSINGBE a inauguré ce mardi, l’usine de production de fer à béton steel cube Togo SCT implantée à l’entrée sud de la ville de Kara.

Cette une unité qui va désormais valoriser la ferraille recyclée jusqu’à la brute au Togo. Un investissement de 4.100.000.000 de francs CFA assuré par des capitaux indiens. 30.000 tonnes de barres et baguettes de fer seront produites par jour avec les 150 tonnes de ferrailles récupérées au quotidien. Selon le gouvernement, la création de cette usine correspond à la stratégie contenue dans le Plan National de Développement PND, qui privilégie transformation et industrialisation. L’implantation de SCT en zone franche est une concrétisation de notre grande vision partagée, a déclaré Kodzo ADEDZE, ministre du commerce lors de la cérémonie d’inauguration.

Avec l’opérationnalisation de Style Cube, c’est le chômage qui va se réduire. Cette usine va créer 400 emplois directs et plus de 500 indirects. 30% de fer produit seront vendu sur le plan national, et 70% à l’étranger.

Nestor MOUZOU

Mise en ligne Ulrich AMEGA.