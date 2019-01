La direction des affaires maritime a procédé pour une première fois au Togo à une inspection des aides des eaux maritimes. Une inspection qui a démarrée il y a 1 an et qui s’est achevé le 22 janvier à Lomé en présence des experts certifiés dans le domaine maritime. Il s’est agit d’une vérification des aides à la navigation des eaux maritimes, ceci en vue d’améliorer le système de balisage. Une initiative de la direction des affaires maritimes pour permettre de corriger les écarts, d’établir un registre national des aides à la navigation et d’assurer la diffusion de l’information.

En haute mer dans les eaux territoriale togolaise, des dispositifs flottant appelé en langage marin des bouées ont été mise en place. Une sorte de panneau de signalisation qui des informations locales suivant leur forme taille et couleurs. Dans le cas du Togo, les bouées rouges renseignent les navires qui entrent dans le port togolais et les verts ceux qui en repartent. Une équipe composée de la marine nationale, des techniciens du port autonome de Lomé, de la société nouvelle des phosphates du Togo des agents de la météorologie nationale de west African Pepilihe company et des agents de la direction maritime ont été en inspection en haute mer pour observer les installations des bouées, prendre des notes enfin d’apprécier l’état actuel des dispositifs. Une campagne démarrée il y a 12 mois et qui s’inscrit dans le contexte les efforts du Togo à se conformer aux obligations internationales en matière de la sécurité de la navigation.

Cette opération s’inscrit dans la dynamique des efforts fournis par le Togo en Matière de modernisation des infrastructures portuaires.

Sonia AMEGNIKPO