INSTALLATION COMITE DE PILOTAGE STRATEGIE NATIONALE DE PREVENTION/CORRUPTION

La lutte contre la corruption, le gouvernement togolais en fait une préoccupation et a mis en place depuis 2015 la Haute Autorité de Prévention et de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées HAPLUCIA. Toujours dans la dynamique de ses engagements contre le phénomène, une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées va être élaborée et pour la période 2019-2023. Le comité de pilotage de ladite stratégie a été officiellement installée 05 mais à Lomé.

La corruption et les infractions assimilées, les obstacles à la bonne gouvernance et au développement des Etats. La création en 2015 de HAPLUCIA par le gouvernement et l’une des preuves de son engagement contre le phénomène. Une stratégie nationale de prévention et de lutte va être élaborée. Le comité multisectoriel composé d’une quarantaine de membres est installé à cet effet.

En matière de lutte contre la corruption, les notes du Togo selon le PNUD se sont améliorées. Il promet le soutien de l’institution pour le succès du plan. Selon le ministère des droits de l’homme de la formation à la citoyenneté et des relations avec les institutions de la république le Togo est déclaré bon élève en Afrique en matière de réforme. Une reconnaissance internationale, un résultat d’une batterie d’initiative en matière de gouvernance économique.

Elie AGBA GNADAO