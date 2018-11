Installation du comité de pilotage nationale du bureau de restructuration et de mise à niveau des entreprises. Un comité mise en place au Togo en Août 2007 sans pour autant être fonctionnelle. La relance des activités s’est déroulée ce 13 novembre à Lomé.

Adopté le 29 juin 2006 par le conseil des ministres de l’UEMOA et officiellement lancé au Togo le 14 aout 2007, le programme de restructuration et de mise en œuvre de l’industrie des états membres l’UEMOA est l’un des 6 piliers de la politique industrielle commune de l’UEMOA. Il devra favoriser la relance de la production industrielle, promouvoir l’investissement et l’emploi et améliorer la compétitivité des économies au niveau régional et international. Sa concrétisation nécessite la mise en place d’un cadre institutionnelle au niveau de chaque Etat membre. Un comité a été créé à cet effet le 08 octobre 2008 au Togo mai son fonctionnement n’a pas été effectif jusqu’ici ; l’heure est à le relance des activités.

Le bureau de restructuration et de mise à niveau sera donc chargé d’exécuté le programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises, un des 6 programmes majeur de la politique industrielle commune de l’UEMOA. Il est composé de 10 membres issu des secteurs public et privé.

rédaction tvt