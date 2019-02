Le ministre de l’administration territorial, de la décentration et des collectivités locales Payadowa BOUKPESSI a procédé ce 12 février à Lomé en présence de ses collègues de la justice et de la sécurité à l’installation officielle des membres du comité technique sur l’état civil. Au nombre de 16, les membres du comité technique sur l’état civil ont pour mission fondamentale de réorganiser l’état civil au Togo pour le rendre plus performant au service des populations.

Ils ont été nommés le 28 août dernier conformément au décret présidentiel du 18 avril 2018 portant création, organisation et fonctionnement du comité technique sur l’état civil. Les enjeux et l’importance de leur mission leur ont été rappelé au cours de la cérémonie. Une fois installé dans leur prérogatives, les membres du comité s’engagent a faire un travail de qualité à la hauteur des attentes du gouvernement pour le bien-être des populations.

Les collectivités territoriales ont salué ce mécanisme innovant mis en place par les plus hautes autorités du pays pour améliorer les faits d’état civile et un réaménagement continue des statistiques nécessaires à la bonne planification du développement.

Tchaazing’nam BAGAH

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO