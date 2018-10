Sept (07) pasteurs officiellement investis dans leur mission. Ils sont désormais membres du conseil national de l’Eglise de la Grande Commission Internationale Ils auront à assurer le développement tant spirituel que physique de l’église. Le président du Conseil National a ici étalé son programme pour les années à venir.

En marge de cette installation, 17 pasteurs ont été consacrés. Leur rôle, aller sur le terrain comme ambassadeurs et prêcher la bonne nouvelle pour le salut des âmes.

Pour ces nouveaux pasteurs consacrés c’est une lourde tâche et déjà, ils se sont à cet effet confiés au Tout Puissant pour son appui et son accompagnement. L’église de la Grande Commission Internationale, comme tout autres églises, œuvre pour que la bonne nouvelle soit répandue partout et au Togo.

Amenuveve Kwasi GLE