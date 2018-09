Les personnes handicapées constituent la couche la plus vulnérable et la plus touchée par les effets de changement climatique. Au Togo, le problème est pris à bras le corps par les plus hautes autorités. Ceci s’est traduit par l’élaboration d’une stratégie nationale d’insertion de cette couche de la population dans le processus REDD+.

Le phénomène des changements climatiques dont les principales causes sont la déforestation et la production massive des gaz à effet de serre impacte négativement sur les moyens de subsistances des humains. Le Togo, pour mieux faire face à la situation à élaborer la stratégie nationale d’intégration des personnes handicapées à travers le processus REDD+ réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts. Le processus REDD+ se veut inclusif et participatif. Il implique l’ensemble des acteurs concerné pour une prise en compte des besoins spécifiques de ceux-ci.

la rédaction tvt