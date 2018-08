Le Togo s’est doté d’un plan national de développement définit sur une période de 5 ans afin de transformer son économie pour une croissance créative d’emploi, promotrice du secteur privé et réduire la pauvreté. Et pour une meilleure mobilisation des ressources financières, le secteur bancaire à un rôle important à y jouer. Ainsi ce colloque offre un cadre de réflexion aux acteurs du monde de la recherche, aux professionnels du secteur financier et privé, de discuter des mécanismes idoines pour optimiser les capacités de mobilisation de l’épargne au niveau communautaire et national.

Il s’inscrit dans les missions du centre autonome d’étude et de renforcement des capacités pour le développement au Togo CADERDT d’accompagner le gouvernement dans la conception et la mise en œuvre des politiques de développement.

Elie AGBA GNADAO