Démarrage effectif ce matin des journées « administration rapide de proximité » pour le compte du ministère de la sécurité et de la protection civile. Pour cette édition 2018, ce sont les régions centrales et maritimes qui sont concernées. Il est prévu pour cette opération l’établissement de 5000 cartes nationales d’identité. Les principaux bénéficiaires sont les jeunes et les femmes. La cérémonie de lancement s’est déroulée à Tsévié, en présence du ministre de la sécurité et de la protection civile.

Pour ces journées administration rapide de proximité, lourdeur et lenteur sont remplacé par une procédure simplifiée, ceci au grand bonheur des populations bénéficiaires. Cette opération bénéficie de l’appui financier du programme des nations unies pour le développement PNUD ; son représentant résident a salué la pertinence de cette approche qui donne l’opportunité à des milliers de citoyens qui y prouvent des difficultés à obtenir ces documents d’identifications de les avoir facilement.

Le ministre de la sécurité et de la protection civile a souligné l’importance de ces journées administrations rapides de proximité mise en place par le gouvernement depuis 2010 suite aux recommandations des états généraux de l’administration publique tenu en 2006. Il est question pour les plus hautes autorités togolaise d’assoir une culture administrative fondée sur la sérénité et le professionnalisme.

