JOURNEE DE LA FEMME GROUPE DES PRESIDENTES DES MARCHES DU GRAND LOME

Le groupe des femmes des marchés du grand Lomé a choisi le 8 mars, journée internationale des droits des femmes pour saluer les actions du chef de l’Etat pour sa politique de promotion des femmes. Une politique traduite par plusieurs actions dont la modernisation de bon nombre de marchés au Togo. L’éclat de la rencontre est rehaussé par la présence de la cheffe du gouvernement Victoire TOMEGAH DOBGE qui apporte son soutien aux femmes faitières tout en saluant leur courage et bravoure. Des encouragements qui selon la présidente des associations des marchés du grand Lomé témoigne de l’intérêt du gouvernement accordé au bien-être de la femme togolaise.

Les marchés à l’ère de la décentralisation, la participation de la femme à la gouvernance publique, engagement et défis sont entre autres communication développées pour amener ces femmes à jouer davantage leur partition dans la construction de la nation.

La cheffe du gouvernement a invité les femmes à plus de vigueur et d’abnégation dans toutes les sphères de la vie pour la construction d’un Togo prospère et inclusif.

Elie AGBA GNADAO