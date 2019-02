Le monde entier s’apprête à célébré comme tous les ans le 08 mars, journée internationale de la femme. En prélude à cette journée, le ministère de l’action sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation a procédé ce mardi à Lomé, au lancement officiel de cet évènement. Pour cette occasion, le gouvernement prenant en compte les défis de l’heure, a choisi un thème local : « femme et gouvernance locale. Un moyen d’amener les femmes à participer à la gestion de la chose publique ».

Le 8 mars est une journée consacrée à la femme, et partout dans le monde cette source de vie se célèbre. Au Togo pour mieux préparer cette manifestation, femmes et acteurs du monde féminin affutent leurs armes. A cette rencontre, ils s’imprègnent des différentes politiques et projets mise en place pour plus d’implication des femmes dans le processus de développement de la nation.

Tenant compte des priorités nationales liées à la promotion féminine, le gouvernement oriente son engagement vers ce qu’il convient d’appeler « femme et gouvernance locale ». Les statistiques indiquent une absence quasi-totale des femmes dans les instances décisionnelles ou de gestion de la chose publique. 2 femmes sur 37 préfets, une sur 60 présidents de délégations spéciales, 2 femmes sur 385 chefs de canton et 3 femmes sur 4487 chefs de villages. Le défi reste encore de taille et nécessite beaucoup plus d’engagement.

Essi Tabita AKAKPO

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO