JOURNEE INTERNATIONALE DE LA DOUANE, L’OTR CELEBRE SES AGENTS

Le 26 janvier de chaque année, est célébrée de part le monde, la journée internationale de la douane. Et pour marquer la présente édition, l’Office Togolais des Recettes OTR, a récompensé une vingtaine d’agents qui ont exceller et impacter brillamment les services des douanes par leur mérite et leurs compétences.

La douane togolaise se célèbre et célèbre se agents. Une vingtaine d’hommes et femmes, des services douaniers ont été récompensés. Une marque de distinction pour leur dévouement et leur abnégation au service des recettes publiques. « c’est toujours la mobilisation autour des stratégies, en considérant toute la programmation financière, toutes les feuilles de route, et aussi les axes stratégiques que nous pouvons également déployer » a expliqué Ayaovi EGLOH, Directeur des grandes entreprises de l’OTR.

La commémoration de cette journée, a été aussi un moment de réflexion autour de deux thèmes. Le premier relatif à la gestion des risques en période de covid 19, et le second axé sur la résilience, le renouveau, et la relance. « Tout le pays s’apprete à revivre normalement après la crise, mais sa fin n’est pas connue. Ce qui fait que la résilience est de mise. L’OTR est en phase, et nous feront tout pour que dès la fin de cette pandémie, l’économie redevienne normale », a laissé entendre le commissaire des douanes et droits indirects, Kwawo ESSIEN.

Les services douaniers se sont engagés à optimiser la chaine logistique, et limiter la propagation de la pandémie du covid 19 au togo.

Ulrich AMEGA