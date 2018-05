Depuis plus de 15 ans, le 5 mai est dédiée a l’un des plus beaux métiers du monde, il s’agit de la journée mondiale de la sage-femme. Cette profession comporte de multiple facette. L’Association des Sages-Femmes de Togo AS.SA.FE.TO a célébrée en différé ce 7 mai cette journée. Occasion pour elles de sensibiliser la population sur le bien-être de la santé de la mère de l’enfant, de l’adolescent et du nouveau-né, et d motiver les décideurs à mettre en place des politiques et mesures susceptible de les permettre d’exercer pleinement leur métier et d’amener la sage-femme elle-même à prendre conscience de leur rôle en faveur du bien être des femmes enceintes.

La célébration de la journée Internationale de la sage-femme au Togo met donc en lumière ces travailleuses de l’ombre ainsi que leurs rôles cruciales dans la réduction de la mortalité maternelle et néo-natale.

Selon le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA environ 2 à 3 femmes meurent chaque jours au Togo pour des complications liées à des grossesses ou à l’accouchement et sur 1000 bébés qui naissent vivant 27 décèdent dans les 28 jours qui suivent leurs naissances.

Elie AGBA GNADAO