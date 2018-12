Chaque 09 décembre est célébrée la journée internationale de lutte contre la corruption. Ce lundi, la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées HAPLUCIA a organisé une rencontre d’échange avec les acteurs étatiques, la société civile et les partenaires sur le thème « unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité ». Il était question pour cette institution de faire état des lieux de la corruption au Togo et sensibiliser l’opinion sur les dangers de ce phénomène planétaire.

A cette célébration, les nations unies interpellent les états à développer des stratégies pour réduire les effets négatifs de ce fléau qui retarde la mise en œuvre des ODD. Les partenaires du Togo restent engagés à accompagner le HAPLUCIA dans ce combat contre la corruption. L’ institution invite toute la population à apporter sa contribution pour la réussite de sa mission.

La corruption quelle qu’elle soit sape les économies des états et menace la paix et la sécurité dans le monde. Le Togo a ratifié la convention des nations unies de lutte contre la corruption et à créer plusieurs corps de contrôle et la haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées HAPLUCIA pour prévenir et réprimer efficacement les actes de corruptions sous toutes ses forme

Arnold KILIOU

Mise en ligne Elie AGBA GNADAO