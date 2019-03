La météorologie étant d’une importance capitale dans le système aéronautique, l’Agence pour la Sécurité de la navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar ASECNA a réuni ce vendredi, les agents aéronautiques et les météorologues pour échanger sur les systèmes d’alerte disponible, et les mécanismes à mettre en œuvre pour faire face aux aléas météorologiques, climatique et hydraulique. C’est en prélude à la journée mondiale de la météorologie prévue ce 23 mars.

Une fausse prévision météorologique peut créer d’énormes dégâts en termes d’inondation, de dégradation environnementale, pire encore des accidents de vol.il faut donc trouver des moyens pour avoir des données météorologiques fiables par anticipation. L’ASECNA se joint à la direction météorologique pour mieux appréhender les défis et enjeux en termes de prévision et d’alerte météo. Les services météorologiques font de jour en jour des efforts pour améliorer l’exactitude des prévisions et alerte précoce pour que les communautés exposées soit informées à temps pour prendre des mesures idoines vis-à-vis des situations d’extrême catastrophe.

l’ASECNA a pris des mesures pour faire face à l’influence météorologique en se dotant entre autres des équipements technologiques et techniques modernes et d’une nouvelle station d’observation météo.le gouvernement a aussi créé des structures météorologiques et des réseaux d’observation.la journée météorologique mondiale célébrée ici par anticipation est donc une occasion pour interpeller toutes les couches sur les comportements humains qui contribuent aux dérèglements climatiques.

Dodo WARE

Mise en ligne Ulrich AMEGA