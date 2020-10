JOURNEE MONDIALE DE L’HABITAT/ MESSAGE DU MINISTRE

Le premier lundi du mois d’octobre de chaque année est célébrée la journée mondiale de l’habitat instaurée par l’organisation mondiale des nations unies. A l’occasion, le ministre togolais de l’habitat et de la réforme foncière, Koffi TSOLENYANU a livré un message ce dimanche 04 octobre 2020 pour marquer cette 35e édition placée sous le thème « un logement pour tous ; Amélioration de l’environnement urbain »

Inciter la communauté internationale à mener des réflexions sur l’état de nos villes, et le droit fondamental de tous à un logement adéquat, c’est l’objectif de la journée mondiale de l’habitat. Une journée pour interpeler les gouvernements, la municipalité, la société civile sur les responsabilités collectives, face au problème de l’habitat. Et pour la 35e fois consécutive, l’organisation mondiale des nations unies invite à réfléchir sur la problématique d’un logement pour tous, et l’amélioration de l’environnement urbain. En 2017 déjà, le gouvernement togolais a mis en exergue ces différents projets et actions, relatifs aux logements inclusifs. Ceci se traduit par la création du fond spécial pour le développement de l’habitat, l’adoption des lois réglementant les professions d’architecte, d’urbaniste, de géomètre, d’ingénieur et d’agent immobilier.

Le centre de la construction et de logement CCL, est doté de moyens de recherche et d’étude sur les matériaux locaux, de construction permettant d’améliorer l’habitat. La commission d’inspection des travaux de construction est créée. Plusieurs chefs-lieux des préfectures du pays, et des villes de plus de 5000 habitants sont dotés de schéma directeur s’est exprimé le ministre en charge de l’habitat et de la réforme foncière Koffi TSOLENYANU.

Les actions du gouvernement s’expriment également dans l’acquisition de 139 hectares de terrain à travers le pays, la construction d’au moins 20milles logements à l’horizon 2022, et plusieurs projets de construction dans la capitale.