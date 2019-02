Lomé abrite ce 07 février les journées annuelles du club des dirigeants de banques et établissements de crédit d’Afrique. Une rencontre ayant une double connotation allant de l’information et de la formation de ses membres à la célébration de ses existences. L’initiative vise à faire le point des avancées enregistrées dans le système financière et bancaire en Afrique, évaluer les défis à relever et à élaborer des plans d’actions pour le compte des années à venir.

Le club célèbre son jubilé de perle avec 30 ans de vie au service de la formation des professionnels de banques en Afrique. Occasion pour les membres d’apporter des idées nouvelles pouvant permettre aux banques et établissements de crédit de mieux financer l’économie des états d’Afrique. Le club des dirigeants de banques et établissements de crédit d’Afrique est né en janvier 1989 à Lomé. Il regroupe aujourd’hui une soixantaine de banques et plusieurs partenaires qui après 30 ans d’existence apprécient à juste titre les efforts de regroupement de dirigeants de banque dans l’évolution de l’activité économique en Afrique.

Pendant deux jours, présidents et vice-présidents et dirigeants de banques ont fait des propositions de plans pour relever les différents défis auxquels est confronté le secteur bancaire africain afin de promouvoir la digitalisation et mieux réussir l’inclusion financière.

Madjé AKAKPO