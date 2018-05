La 2e édition des Journées Economiques et Commerciales sénégalo-togolaises se tiennent depuis ce lundi 14 mai 2018 à Lomé à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Togo et ce jusqu’au 16 mai prochain. Un rendez-vous des opérateurs économiques issus de divers secteurs d’activités des deux pays pour échanger et accroître leurs relations de coopérations économiques et commerciales. « Le développement économique à travers la promotion des échanges sud-sud » est le thème choisi pour cette 2e édition.

Des produits agroalimentaires , industriels, artisanaux et des offres de services , présentés par des opérateurs économiques, hommes d’Affaires et jeunes entrepreneurs aux journées économiques et commerciales Sénégalo-Togolaise .Cette messe commerciale qui en est à sa 2eme édition est abritée par le Togo un an après la première tenue au Sénégal .L’initiative portée par les chambre consulaires des deux pays, ambitionne d’offrir un espace d’échanges, de rencontre B to B, de vente et de nouveaux partenariats aux opérateurs économiques.

C’est une nouvelle dimension économique et commerciale qui est donnée aux relations de coopération et d’amitié qui lient le Togo et le Sénégal .Ceci va faciliter la pénétration réciproque des marchés, en vue d’accroître les actions commerciales au profit de la croissance économique.

Le secteur privé va sans doute renforcer son expérience à travers ces journées, afin de parfaire ses services et produits puis étendre son marché de consommation pour ainsi faire office de moteur de relance de l’économie nationale.

Ces journées axées sur le développement économique à travers la promotion des échanges Sud-sud, intègrent toutes les thématiques indispensables pour l’enracinement de la coopération économique et commercial entre le Togo et le Sénégal.

