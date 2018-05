Les deuxièmes journées togolaises de biologie médicale sont ouvertes ce mercredi 25 avril 2018 à Lomé. Placées sous le thème « biologie médicale au Togo : défis et stratégies, ces journées entendent offrir aux enseignants chercheurs et responsables de laboratoire un cadre d’échange et de réflexion sur les stratégies à adopter pour une pratique optimale des prestations des laboratoires au Togo.

Dix ans après la tenue des premières, c’est une leçon inaugurale axée sur les défis et stratégies de la biologie médicale au Togo qui donne le ton aux activités des 2emes journées togolaises de biologie médicale. Selon Didier Koumavi EKOUEVI maître de conférences en santé publique à l’Université de Lomé, le non-respect du cadre règlementaire, l’insuffisance de l’offre de formation et couverture sanitaire insuffisante sont les trois maux qui minent le secteur de la biologie médicale au Togo.

Médecins, laborantins, vétérinaires, pharmaciens bref tous les praticiens du Togo et d’ailleurs partagent à ce rendez-vous les expériences à travers des thèmes sur le management et la qualité, la gestion des risques et catastrophes ainsi que sur les maladies non- transmissibles.

La biologie médicale se veut une discipline d’aide au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies d’où la nécessité d’élaborer de nouvelles stratégies pour assurer des soins de qualité aux populations.

Samuel DEGBE