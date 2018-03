La cause des enfants portée à cœur autour d’un cocktail dînatoire. Les parlementaires sans frontière soulèvent ici les verres en honneur à tous les enfants du monde. Moment de convivialité et de partage autour des actions qui nécessitent encore d’être menées pour relever plus de défis. Des structures en charge de la défense des droits des enfants ont été distinguées au cours de cette soirée.

La cérémonie a connu la présence du prix Nobel Indien 2014, Kailabash Satyarthi. Celui-ci a exhorté les récipiendaires à accentuer davantage les efforts pour la promotion des droits de l’enfant. Une cause qui selon lui, reste l’affaire de tous.

Piyalo GNADAO