Les acteurs du système de l’enseignement technique et de la formation professionnelle procèdent à la validation du schéma directeur de la formation duale au Togo

La formation de type dual, un nouveau concept introduit dans l’enseignement technique et professionnel il y a plus d’une dizaine d’année. Depuis 2002, le gouvernement togolais a sollicité l’appui de l’Allemagne à travers la GIZ pour intensifier ce programme qui est une solution durable au problème de l’inadéquation formation emploi. Aujourd’hui les acteurs de l’enseignement technique se réunissent pour donner leur appréciation sur les résultats d’une étude menée sur le terrain dans le sens d’une amélioration de la formation. Les travaux ont démarré ce mardi 13 février 2018 et prendront fin le 14 février 2018. Cela leur permettra à terme de valider le schéma directeur de la formation professionnelle duale au Togo.

Pour le Directeur adjoint des statistiques, de la recherche et de la planification au Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle M. Koku ADJAKLO : « la validation du schéma directeur de la formation professionnelle duale est une étape décisive de la progression dans la recherche de solutions durables au problème de chômage et de sous-emploi ». Cette formation professionnelle duale pour l’instant est limitée à certains corps de métier et va s’étendre d’ici peu à tous les corps de métier.

C’est en fait un créneau choisi par le gouvernement pour mettre des ressources humaines de qualité à la disposition de l’économie nationale. Ce type de formation contribuera à accroitre les opportunités de travail réduisant ainsi la pauvreté et les difficultés liées à l’emploi.

Samuel DEGBE