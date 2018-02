La maîtrise des comptes cotisants et comptes individuels assurés, des concepts qui mobilisent l’attention des organismes de prévoyances sociales au sein de la zone CIPRES en assise à Lomé du 12 au 17 février 2018. Et pour définir les contours et asseoir un mécanisme de gestion harmonisée desdits comptes, l’intelligence collective est mise à profit. A Lomé les professionnels du secteur se sont donné rendez-vous pour diagnostiquer les dysfonctionnements, identifier les obstacles liés aux recouvrements des cotisations sociales en vue d’une solution idoine orientée vers la gestion automatisée des comptes.

Et l’organisme en charge de la présente rencontre, c’est bien la Conférence Interafricaine de Prévoyance Sociale (CIPRES), en collaboration avec la caisse nationale de sécurité sociale. Le gouvernement togolais, à l’instar des autres pays de la zone CIPRES adhère à l’initiative et s’engage à jouer pleinement son rôle.

La caisse nationale de sécurité sociale et les organismes de prévoyance sociale de la zone CIPRES vont alors se nourrir d’expérience durant les 6 jours des assises de Lomé. Finalité : disposer d’un outil fiable et efficient dans la gestion des données liées aux comptes cotisants et comptes individuels assurés.