Le Ministère de l’Environnement et des Ressources Forestières a réuni ce lundi 09 avril 2018 à Notsé les différents acteurs de la société pour échanger sur la mise en place d’un cadre de gestion des produits chimiques en vue de protéger la santé humaine et l’environnement. Pendant 3 jours, les parties prenantes vont essayer de trouver les meilleures stratégies devant prendre en compte les nouvelles préoccupations en matière de gestion des produits chimiques et qui respectent la convention de Rotterdam qui offre aux pays la possibilité de décider des produits chimiques qui entrent chez eux.

Chaque année plusieurs milliers de substances chimiques sont utilisées de par le monde dans les domaines de l’agriculture, de la santé et industriel. Cependant ces produits ont des effets néfastes sur l’environnement. C’est pourquoi la communauté internationale a adopté de nombreux instruments pouvant permettre de mieux gérer les produits chimiques. La convention de Stockholm sur les polluants organiques et la convention de Rotterdam en sont des illustrations. Plusieurs pays disposent déjà d’un cadre de gestion de ces produits chimiques et le Togo veut en faire autant. A cette rencontre, les acteurs veulent partager leurs expériences afin d’établir un partenariat pour permettre au Togo de s’acquitter de ses obligations vis-à-vis de la convention de Rotterdam.

La ratification de presque la totalité des accords traitant des produits chimiques et substances dangereuses, appelle le Togo à l’adoption des dispositions visant à améliorer le dispositif existant et créer les conditions optimales pour honorer les engagements pris.

Cette rencontre a reçu l’appui du système des Nations Unies dont le PNUD, L’OMS, la FAO et l’ONUDI.

Samuel DEGBE