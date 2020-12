LA HAPLUCIA EN GUERRE CONTRE LA CORRUPTION AU TOGO

Ce mercredi 09 Décembre 2020, la communauté internationale célèbre la journée de la lutte contre la corruption. Pour marquer l’évènement au Togo, la Haute Autorité de Prévention et de Lutte Contre la Corruption et les Infractions Assimilées HAPLUCIA a organisé une conférence débat pour attirer les uns et les autres sur les conséquences de la corruption.

La corruption, un acte criminel et immoral. Elle impacte négativement l’économie nationale, alimente les trafics de tout genre, et ses conséquences sont désastreuses. Le phénomène s’accroit de plus en plus en cette période de crise sanitaire. La lutte contre la pandémie au covid 19, offre de nouvelles possibilités d’exploiter les faiblesses des systèmes de contrôle. A l’occasion de cette 17e Edition de la journée internationale de lutte contre ce fléau, le système des nations unies tire la sonnette d’alarme. Un cri de cœur relayé par l’institution de lutte contre le phénomène au Togo. Le thème de la présente édition est axé « Rétablir avec intégrité »

« Le thème de cette édition invite tous les décideurs à organiser cette riposte en tenant compte, de prévenir, de lutter contre la corruption, puisqu’elle a nécessité une grande mobilisation de fonds. Nous voudrons bien que ces fonds soient gérés avec intégrité et dans la transparence, et que cela arrive aux nécessiteux, aux destinataires. Cette journée a été instaurée pour nous souvenir de la création de la convention qui a été adoptée le 31 Octobre 2003, mais qui a été ouverte à la signature du 09 au 11 Octobre de la même année au Mexique », a souligné, le président de l’institution, Essohana WIYAO.

Cette journée donne l’occasion aux pouvoirs publics de sensibiliser les populations sur les dangers du phénomène.

Ulrich AMEGA