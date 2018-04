La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) dans le cadre de ses rencontres de prises de contact avec ses partenaires a eu ce mercredi 11 avril 2018 une séance de travail avec les agences de communication , de production et de publicité et des affiches ainsi que les exploitants de vidéo clubs et des projectionnistes de football en direct . Les échanges se sont déroulés au siège de l’institution à Agbalépédo à Lomé. Il était question de passer en revue des mesures urgentes à mettre en œuvre pour assainir et mieux organiser ce secteur. Les travaux ont été dirigés par le président de la HAAC TELOU pitalounani Willibronde

A travers cette séance de travail, la haute autorité de l’audiovisuel et de la communication veut remettre de l’ordre dans le secteur des vidéos clubs et des projectionnistes de football en direct. Selon l’institution de régulation, les acteurs du secteur mènent leurs activités en toute illégalité et ignorance des lois et règlementation en vigueur

La même démarche est menée à l’endroit des agences de communication, de production, de publicité et des affiches conviées également à cette rencontre.

Dans une démarche pédagogique, les membres de la HAAC ont expliqué le bien fondé et les avantages qu’il y a à se conformer à la règlementation et à respecter les cahiers de charge, car c’est la condition pour exercer en toute légalité et de bénéficier de la protection et de la promotion de l’Etat. l’approche participative qui a caractérisé les échanges, a permis aux responsables des agences de communication de société de production de publicité et d’affiche ainsi que les promoteurs des vidéoclubs , et projectionnistes de football en direct d’exposer leurs préoccupations.

La mission première de la HAAC n’est pas de sanctionner, mais c’est de réguler pour défendre, protéger, et promouvoir les activités de ses partenaires. Voilà pourquoi le président de la HAAC a invité les uns et les autres à la responsabilité.

« Aidez-nous à mieux vous aider » dit la HAAC à ses partenaires. La série de rencontre et de prise de contact de la HAAC avec ses partenaires se poursuit avec les médias publics jeudi 12 avril 2018.

Samuel DEGBE