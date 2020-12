LA LOI SUR LA PROGRAMMATION MILITAIRE ADOPTEE

Le gouvernement peut engager la nécessaire modernisation de l’armée. Les parlementaires ont adopté ce mardi 08 Décembre 2020, le projet de loi de programmation militaire. Un outil pour permettre au pays d’être apte pour faire face aux nouvelles menaces sécuritaires de l’heure.

Plus de 129 milliards de CFA pour 2021 et près de 700 milliards sur 5 ans. Ces financements permettront de renouveler le matériel et les casernes. Mais plus important, les Forces armées togolaises (FAT) doivent se préparer à de nouveaux défis, en particulier ceux liés à la montée de la menace extrémiste. Les groupes djihadistes sont déjà très actifs dans la région (Mali, Niger, Burkina Faso …).

‘La menace est diffuse, multiforme et complexe nécessitant donc une adaptation permanente de l’outil de défense nationale’, explique Margueritte Gnakadè, la ministre des Armées.

Le Togo n’a pas à redouter un conflit classique face à ses voisins. Ce sont les conflits asymétriques qui sont préoccupants.

Les chars, les blindés, l’artillerie ou l’infanterie ne sont plus vraiment utiles. Ce sont aujourd’hui les nouvelles technologies qui sont nécessaires à l’armée. L’observation satellite, l’utilisation de drones, le renseignement, notamment.

Ulrich AMEGA