La SNB, 1an déjà

La société Nouvelle de Boissons ( SNB) a soufflé ce jeudi 06 mai 2021 sa première bougie.

La SNB a célébré l’événement dans le partage et la communion. En partenariat avec des distributeurs engagés avec des moyens techniques et logistiques adéquats, des équipes commerciale et marketing, des équipes jeunes, motivée, dynamique et très résiliente, avec des médias, la SNB a décidé d’offrir un rafraichissement à ses partenaires et à l’ensemble du personnel des sociétés.

Le 06 Mai 2020, la SNB lançait son premier produit «DJAMA pilsner, disponible en format bouteille de 50cl et 33cl vendu respectivement à 500 et 300 FCFA et la canette de 33 cl vendu à 350FCFA, depuis le site d’Adétikopé, ou la société opère.

10 Octobre 2020, Djama Lager disponible en format bouteille de 50 cl et 33 cl vendu respectivement à 500 et 300 FCFA et la canette de 33 cl vendu à 350 FCFA.

16 Novembre 2020, les produits de la gamme Chap: D’une part, Chap cocktail disponible en format bouteille de 50 cl et 33cl vendu respectivement à 350 et 200FCFA et la canette de 33cl vendu à 300FCFA.

D’autre part, Chap Cola au Citron et Chap Limonade disponible en format bouteille de 50cl et 33 cl vendus respectivement à 350 et 200FCFA et la canette de 33 cl vendu à 250 FCFA

30 Mars 2021, DJama Panaché, DJama Pilsner, disponible en format bouteille de 50 cl à 500 et en canette de 33 cl vendu à 350 FCFA.

En un (1) an seulement la SNB a enregistré d’énormes avancées. Elle dispose aujourd’hui de 6 produits dans 17 références qui sont commercialisés.

Pour sa première (1ere) bougie, la SNB a témoigné sa particulière gratitude à ses chaleureux consommateurs, distributeurs et partenaires divers en l’occurrence les médias pour la confiance placée en elle et en ses produits en dévoilant aux médias les différentes actions menées sur plusieurs axes afin de justifier les résultats prometteurs de l’entreprise.

Aux distributeurs ,ils ont bénéficié tout au long de l’année d’un accompagnement technique permanent et de différents supports leur permettant d’atteindre pour chacun leurs clients ( décoration de dépôts, installation de panneaux d’indication, etc..)

Ils ont également bénéficiés de différentes facilités commerciales liées à leurs activités.

À l’endroit des bars, on note les actions promotionnelles, des dotations d’articles et matériels de services et gadgets publicitaires, la mise en place et le renforcement progressif de visibilité dans les bars et à l’endroit des consommateurs, les actions promotionnelles, dégustation du produits et la dotation de gadgets publicitaires.

Pour M Hyacinthe AMEGNAGLO, directeur Commercial de la SNB, «il s’agit pour les responsables de cette société de faire un bilan afin de mieux se projeter dans l’avenir ».

Les clients saluent l’évènement et expriment leur satisfaction quant aux prestations de la SNB.

Toutefois ils n’ont pas manqué de relever des points pouvant être améliorés. Les dirigeants de la société reconnaissent que les clients sont un élément dominant pour le développement de la SNB, et ont renouvelé leur engagement à satisfaire la soif de qualité des togolais et à contribuer en tant qu’entreprise citoyenne à l’éclosion de l’économie togolaise.

Notons que les produits SNB sont fabriqués selon les standards allemands d’où la formule, « Bière de tradition allemande » que l’on retrouve sur les différents supports de communication des produits Djama. Les bières sont fabriquées avec du Malt, du Houblon, et de l’eau ; ce qui correspond parfaitement à la recette des meilleures bières du monde. Les bières pilsner et Lager sont sans sucres ajoutés.