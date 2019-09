Elle est désormais présente. L’association des journalistes pour la promotion des droits de l’homme au Togo a été lancée. Une organisation constituée des hommes et femme de médias et qui s’engagent à contribuer au strict respect des droits humains au Togo et à promouvoir l’état de droit et les valeurs fondées sur les droits et liberté humaines.

Les journalistes et les questions de droit de l’homme au Togo. Les hommes et femmes de média ont compris la nécessité de s’impliquer davantage dans cette matière sensible des droits humains au Togo. Désormais en association ils vont de plus en plus travailler à sensibiliser la population et l’opinion publique sur les droits et libertés humains et surtout les avancées enregistrées par le Togo dans le domaine.

L’association des journalistes pour la promotion des droits de l’homme jouera donc un rôle de veille pour attirer l’attention des pouvoirs publics sur les défis encore à relever en matière des droits de l’homme au Togo. Elle compte également travailler en synergie avec des organisations étatique et la société civile pour contribuer de façon durable au renforcement de la promotion et de la protection des droits de l’homme au Togo.

Dodo WARE